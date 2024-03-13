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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يطالب ببذل المزيد من الجهد لخدمة المساجد في رمضان

صدى البلد

طالب الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أئمة وعمال المساجد، بضرورة بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها وإعدادها خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.

وذكرت المديرية، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن ذلك جاء خلال جولات مرورية أجراها وكيل الوزارة شملت مقر إدارات أوقاف محرم بك وشرق ووسط وعددا من مساجد إدارة أوقاف شرق في شارع بورسعيد ومساجد إدارة أوقاف المنتزه.


وأكد عبدالرازق، أن جولاته المرورية مستمرة ولن تتوقف بل ستزيد لضبط إيقاع العمل، مشيرا إلى أننا في أيام تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها وإعدادها.

وأشاد بجهود الأئمة وعمال المساجد في تهيئة المساجد وتزيينها وأشاد بما رأه من إقبال كثيف من رواد المساجد الذين وجهوا باقات من الشكر والتقدير لمديرية أوقاف الإسكندرية شاكرين لوزير الأوقاف، الحراك الدعوي الذي أحدثه في المساجد لتكون منارة علم وهدى بحق.

وبشأن الناحية الإدارية، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحري الدقة وأعلى درجات الحيطة والحذر في تحرير المستحقات المالية صرفاً أو تحصيلاً حفاظا على المال العام وحفاظا على حقوق المواطنين.

كما شدد على الإدارات الفرعية بضرورة متابعة المساجد المتابعة الدورية لضبط سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة لها.

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