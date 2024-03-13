أمانة الدمج المجتمعي بمستقبل وطن بالإسكندرية تطلق " مبادرة الخير"

أطلقت أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة سلوى عطية، فعاليات مبادرة الخير لتوزيع صناديق المواد الغذائية "كرتونة الخير" على الأسر الأكثر احتياجا بقادرون باختلاف.

وقالت سلوى عطية إن المبادرة تضمنت توزيع شنط رمضان على الأسر الأولى بالرعاية من ذوي الهمم، والاحتفال معهم بقدوم رمضان.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن باستهداف الأسر الأكثر احتياجا وتضم السلع الأساسية والضرورية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الشهر الكريم.

جاء ذلك في حضور محمد جويلي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وعدد من أمناء الدمج المجتمعي بأقسام المحافظة.