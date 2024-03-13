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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 3| صدمة لـ«مصطفى شعبان» بعد علمه بتجارة والده للمخدرات

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل المعلم ، معرفة  شعبان بمرض زمزم وأنها لم تنجب مرة أخرى ولكنه لم يعلم حتى الآن إصابتها بالسرطان .

في الوقت الذي ذهبت فيه دهب إلي منزل المعلم ، وأهدته عطرًا هو وسهر الصايغ والتي كام ينتابها الغيرة منها .

في الوقت الذي قام فيه مصطفى شعبان بالبحث عن الصبي الذي كان يعمل مع والده لكي يبحث عن سر المخدرات .

 

وبالفعل توصل مصطفى شعبان للصبي والذي أخبره بمفاجأة صادمة وهي أن والده كان يعلم بوجود المخدرات .

مسلسل المعلم الحلقة ٢:

وكانت قد شهدت الحلقة الثانية من مسلسل المعلم ، مشكلة كبيرة بين مصطفي شعبان و منذر رياحنه بعد عودة عبد العزيز مخيون .

وقام مصطفى شعبان بضرب منذر رياحنة و رجاله في شادر السمك ، حيث حاول البعض التهدئة .

وشهدت  احداث مسلسل المعلم الحلقة 2 ، بكاء "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، بعد أن أخبرتها الطبيبة بإصابتها بمرض السرطان، لتتركها وتذهب باكية ومعها نجلها "حسن".


قنوات عرض مسلسل المعلم :
قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل المعلم

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