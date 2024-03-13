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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء وقت السحر .. ردده مع تناول السحور

السحور
السحور

دعاء وقت السحر ، وقت السحر من الأوقات الطيبة التي يستجاب فيها الدعاء، وعدد ساعات الليل تنقسم إلى ثلاثة أقسام يبدأ من بعد صلاة العشاء، لذا وقت السحور هو في الثلث الأخير الساعات الأخيرة قبل الفجر، ويبحث الكثير عبر محرك البحث جوجل عن دعاء وقت السحر حتى يكونوا حريصين عليه في شهر رمضان  .. ودعاء وقت السحر في السطور التالية.
 

ويستحب أن نقول في دعاء وقت السحر اللهم إني سائل فقير فأغنني من سعة فضلك، خائف مستجير فأجرني من عذابك. اللهم ارحم في الدنيا غربتي وعند الموت صرعتي وفي القبور وحدتي ومقامي غدا بين يديك .

-اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابة   اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا.

-اللهم انى ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ماعلمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي ذنبي وتفرج كربي  وتقضي دينى وتيسر امرى  

- اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام.

-اللهم اغننا بالعلم , وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى , وجملنا بالعافية , يا من يكفي من كل أحد , ولا يكفي عنه أحد , يا أحد من لا أحد له , يا سند من لا سند له , انقطع الرجاء إلا منك , وخابت الآمال إلا فيك , وسدت الطرق إلا إليك , فكن لنا مما نحن فيه و أعنا علي ما نحن عليه , بجاه وجهك الكريم , وبحق محمد صلي الله عليه وسلم عليك آمين .

-يا غياثي عند كل كربة , ومجيبي عند كل دعوة , ومعاذي عند كل شدة , و يا رجائي حين تنقطع حيلتي سبحانك يالله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .


دعاء قبل آذان المغرب
دعاء قبل آذان المغرب ، هي أوقات مستحب فيها الدعاء، كما أن شهر رمضان بصفة عامة هو شهر الدعاء الذي ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، كما أن دعاء قبل آذان المغرب هو أيضا من الأمور المستجاب فيها الدعاء، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، ولهذا نقدم نصيحة لكل قرائنا بالحرص على دعاء قبل آذان المغرب.
ويستحب أن نقول في دعاء قبل آذان المغرب اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لا تَنَامُ، وَاكْنُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لا يُرَامُ، وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ، أَنْتَ يَقِينِي وَرَجَائِي، فَلَا أَهْلِكُ وَأَنْتَ رَجَائِي، فَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَك عِنْدَهَا شُكْرِي، وَكَمْ مِنْ بَلِ.يَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرِي، فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرِمْنِي، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذِلْنِي، وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي، يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لا يَنْقَضِي أَبَدًا، وَيَا ذَا النِّعَمِ الَّتِي لا تُحْصَى أَبَدًا، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

- اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى دِينِي بِدُنْيَايَ، وَعَلَى آخِرَتِي بِالتَّقْوَى، وَاحْفَظْنِي فِيمَا غِبْتُ عَنْهُ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فِيمَا حَضَرْتُه، يَا مَنْ لا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، وَلا تُنْقِصُهُ الْمَغْفِرَةُ، اغْفِرْ لِي مَالا يَضُرُّكَ، وَهَبْ مَالا يُنْقِصُكَ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، إِلَهِي أَسْأَلُكَ فَرَجًا قَرِيبًا، وَصَبْرًا جَمِيلاً، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ، وَأَسْأَلُكَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّه الْعَظِيم.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

-اللهم احفظنا من البلاء وأحفظنا من السلب بعد العطاء وقنا يامولانا شماتة الاعداء انك رب الارض والسماء ربي ورب كل شئ بيدك الملك وانت على كل شئ قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها ابواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتعسير وتكون لنا بها خير نصير.                                              

- اللَّهُمَّ أَنِلْنِي مَعْرُوفًا مِنْ مَعْرُوفِكَ تُغْنِنِي بِهِ عَنْ مَعْرُوفِ مَنْ سِوَاكَ ، يَا مَعْرُوفًا بِالْمَعْرُوفِ . 
اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي كُلَّ عَسِيرٍ ، فَإِنَّ تَيْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ .


اللَّهُمَّ كَمَا سَتَرْتَ مَا مَضَى بِرَحْمَتِكَ ، فَاسْتُرْ مَا بَقِيَ بِنِعْمَتِكَ (ثَلاثاً) ..يَا عَالِمَ السِّرَّ مِنَّا ، لا تَكْشِفْ السَّتْرَ عَنَّا ، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا ، وَكُنْ لَنَا حَيْثُ كُنَّا (ثلاثاً) .. يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ .


دعاء قبل الفجر


اللَّهُمَّ بِكَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ ، فَارْبِطْ عَلَى قَلْبِي بِالْيَقِينِ مِنْكَ ، وَالأَمَلِ فِيكَ ، وَالإِيمَانِ بِكَ ، وَالاعْتِصَامِ بِحُبِّكَ ، وَالاسْتِمْسَاكِ بِعُرْوَتِكَ الْوُثْقَى ، وَالثِّقَةِ فِي خَفِيِّ لُطْفِكَ .
يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ . 
يَا مَنْ يَكْشِفُ السُّوءَ عَمَّنْ نَادَاهُ . 
يَا مُغِيثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا (ثَلاثاً) .
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ارْحَمْنَا (ثلاثاً) .
يَا لَطِيفاً بِالْعِبَادِ لا تَفْضَحْنَا (ثلاثاً) .
يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى مَا تُحِبُّ يَا اللهُ (ثلاثاً) . 
اللَّهُمَّ لا تَفْجَأْنِي وَلا تَفْجَعْنِي (ثلاثاً) .
اللَّهُمَّ الْطُفْ بِي فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ (ثلاثاً) .
اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنِّي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ثلاثاً) .

﴿ لاّ إِلَـَهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ﴾ (ثلاثاً) .
اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ تُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (ثَلاثاً) .
يَا مَنْ لا تَنْفَعْهُ طَاعَتِي ، وَلا تَضُرُّهُ مَعْصِيَتِي ، وَلا حَاجَةَ بِهِ لِعَذَابِي ، وَلا حُجَّةَ لِي إِلَيْهِ ، وَلا عُذْرَ لِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَسْأَلُكَ بِضَعْفِي وَانْكِسَارِي ، وَذُلِّي وَافْتِقَارِي ، أَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّي ، وَتَسْتَجِيبَ لِي ، وَتُخَفِّفَ عَنِّي ، وَلا تُعَامِلَنِي بِعَمَلِي . 
اللَّهُمَّ اقْضِ حَاجَاتَنَا وَأَنْتَ بِهَا أَعْلَمُ (ثلاثاً) . 
يَا وَاحِدَ يَا أَحَدُ ، يَا فَرْدُ يَا صَمَدُ ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، ثَبِّتْنِي اللَّهُمَّ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَلا تُلْجِئْنِي بِفَضْلِكَ إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ . 
(يَا اللهُ ، يَا اللهُ ، يَا اللهُ) .
يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلْوَى ، يَا سَامِعَ الْحَقِّ وَالدَّعْوَى ، يَا مَنْ إِلَيْهِ مُنْتَهَى الشَّكْوَى . 
اللَّهُمَّ عِلْمُكَ بِحَالِي حَسْبِي مِنْ سُؤَالِي (ثلاثاً) .
يَا مَنْ يَكْفِي عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَلا يَكْفِي عَنْهُ أَحَدٌ اغْنِنِي بِكَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَلا تَشْغِلْنِي عَنْكَ بِأَيِّ أَحَدٍ .

(يَا أَحَدُ ، يَا أَحَدُ ، يَا أَحَدُ) .

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