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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تطلب من بنما سحب علمها من السفن الإيرانية الخاضعة لعقوبات

صدى البلد

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية أبرام بيلي، إن الولايات المتحدة طلبت من بنما منع السفن الإيرانية الخاضعة للعقوبات من رفع علمها.


وأوضح بيلي، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، أن الطلب يهدف إلى منع استخدام السفن في أعمال غير قانونية مثل دعم الجماعات المصنفة على أنها منظمات إرهابية إيرانية بمبيعات النفط.
وكانت الهيئة البحرية البنمية أعلنت، في وقت سابق، أنها سحبت علمها من 136 سفينة مرتبطة بشركة النفط الحكومية الإيرانية في السنوات الأربع الماضية.
وتمتلك بنما أكبر تسجيل للسفن في العالم إذ تبحر أكثر من 8000 سفينة رافعة علمها.
وتعد بنما أكبر مزود في العالم لما يسمى "أعلام الملاءمة" وهو نظام يسمح لأصحاب السفن بتسجيل سفنهم في بلد ليس لهم أي صلة به مقابل رسوم والتحرر من الرقابة.
 

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