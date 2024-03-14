مناهضون للحرب على غزة يغلقون الصالة الدولية بمطار سان فرانسيسكو

أدى احتجاج مئات من المناهضين لحرب إسرائيل على قطاع غزة إلى إغلاق الصالة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الدولي.



وطالب المحتجون، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار في القطاع، وناشدوا الولايات المتحدة وقف تزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية.



وأظهرت لقطات من الاحتجاج أشخاصا يحملون لافتات مكتوبا عليها "وقف دائم لإطلاق النار الآن" و"أوقفوا العالم من أجل غزة" و"كفوا عن تسليح إسرائيل"، فيما قام "مئات من المناصرين لفلسطين بإغلاق المرور والمداخل الأمنية إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي".



من جهتهم، قال مسؤولون بالمطار إن الصالة الدولية ظلت مفتوحة، لكن تم تغيير وتعديل مسارات الركاب أثناء القيام بإجراءات السفر لتفادي المحتجين، كما أغلق المتظاهرون الطريق خارج المطار وتحركوا في دوائر وهتفوا مرددين الشعارات.



وخرجت احتجاجات مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في كثير من المدن الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك احتجاجات قرب مطارات وجسور في نيويورك سيتي ولوس أنجلوس ووقفات احتجاجية أمام مقر البيت الأبيض ومسيرات في واشنطن.



وشهد هذا الشهر احتجاجات كبيرة قبيل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لحالة الاتحاد وحفل توزيع جوائز الأوسكار. كما يقاطع المتظاهرون بشكل متكرر فعاليات الحملات الانتخابية لبايدن وخطاباته.