روسيا تطلب اجتماعًا مغلقًا عاجلاً لمجلس الأمن بشأن تحقيقات نورد ستريم

قال النائب الأول للممثل الدائم لـ روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التحقيق في أعمال التخريب التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم.

وكتب بوليانسكي عبر قناته على تطبيق تيليجرام: "في 14 مارس، سنصر مرة أخرى على إجراء تحقيق دولي في الهجمات الإرهابية على نورد ستريم خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، لقد طلبنا عقد اجتماع حول هذا الأمر، والذي سيتم عقده خلف أبواب مغلقة، ونخطط للتحدث إلى الصحفيين بعد ذلك".

وشدد بوليانسكي على أنه بعد أن أنهت الدنمارك والسويد تحقيقاتهما، أصبح من الواضح تماما أنهما يريدان فقط "كسب الوقت ومحاولة إنقاذ المشتبه به الرئيسي والواضح في هذا الهجوم الإرهابي".

وأضاف: "يبدو أن ستوكهولم وكوبنهاجن لم يتمكنا من الاستمرار أكثر من ذلك، ولكن برلين لا تزال تحاول، لكنها لا تغير الصورة".

وفي 27 سبتمبر 2022، أبلغت شركة نورد ستريم عن "أضرار غير مسبوقة" في 3 سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية لنظام نورد ستريم.

وفي وقت لاحق، قال علماء الزلازل السويديون إنهم حددوا انفجارين على طريق خطوط أنابيب نورد ستريم في 26 سبتمبر 2022.

وفي أعقاب الحادث، فتح مكتب المدعي العام الروسي قضية بتهمة الإرهاب الدولي، وأطلقت ألمانيا والدنمارك والسويد تحقيقاتها الوطنية الخاصة لكنها رفضت إشراك روسيا.