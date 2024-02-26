مثل السويد .. الدنمارك تنهي تحقيقها في حادث نورد ستريم

أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، إنهاء التحقيق بشأن تخريب خط أنابيب غاز نورد ستريم في سبتمبر عام 2022.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قالت شرطة الدنمارك، اليوم الاثنين، إنها أغلقت التحقيق حول عملية التخريب التي طالت خط أنابيب "نورد ستريم" للغاز في بحر البلطيق في سبتمبر 2022، لافتة إلى أنه ليس لديها "الأسس الضرورية" لمباشرة ملاحقات.

وأضافت الشرطة في بيانها أنه "استنادا إلى التحقيق، يمكن للسلطات أن تخلص إلى أن تخريب خطوط أنابيب الغاز كان متعمدا. وفي الوقت نفسه، تعتبر أنه ليس هناك الأساس الضروري لمواصلة تحقيق جنائي في الدنمارك".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت النيابة العامة السويدية إغلاق تحقيقاتها في الحادث أيضًا.

وفُتحت 3 تحقيقات في ألمانيا والسويد والدنمارك.