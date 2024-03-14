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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من الأحد إلى الخميس.. "مهرجان من أجل مصر الرمضاني" بجامعة قناة السويس

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة

تنظم أسرة “طلاب من أجل مصر” بجامعة قناة السويس "مهرجان من أجل مصر الرمضاني"، وذلك خلال الفترة من الأحد حتى الخميس (17- 21 مارس)، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس.

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وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور محمد مصطفي الباز  منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.

خلال المهرجان الرمضاني تتنافس الكليات في المسابقات التالية: القرآن الكريم، الأحاديث الأربعين النووية، كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج، الكرة الطائرة، كرة السلة، أفضل قطعة فنية رمضانية من المشغولات اليدوية، أفضل ملصق رمضاني، دوري المعلومات.
ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مسابقة على جوائز مالية، كما يتم أيضا تنظيم المسابقات في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب بعض الألعاب الترويحية، بالإضافة إلى أمسية رمضانية.

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