استعداد للانتخابات .. الغرف السياحية تنتهي من تنقية الجداول

أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن الغرف قد أخطرت الاتحاد أنها قد انتهت من تنقية الجدول العام لكل غرفة والمتضمن أسماء المنشآت الأعضاء التي لها الحق في حضورأعمال الجمعيات العمومية للغرف الخمس وقامت كل غرفة بعرض الجداول النهائية بمقرها وفقا لما نص عليه قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إاتحاد لها.

وأضاف الوصيف أن الاتحاد قد أصدر القرارات الخاصة بتشكيل لجان الفصل فى الإعتراضات على جداول القيد العام التي قد ترد للإتحاد من المنشآت أعضاء كل غرفة وفقا للائحة التنفيذية المذكورة، حيث تختص اللجنة وفقا للقرارات الصادرة بالفصل فى الإعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التى لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفى إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد. كما نصت القرارات الصادرة في هذا الشأن على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمقر الاتحاد المصرى للغرف السياحية اعتبارا من الخميس الموافق ٢١ الشهر الجاري في تلقى الإعتراضات ولمدة خمسة أيام تنتهى يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس و تفصل اللجنة فى كل إعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه وتخطر به المنشآة المعترضة.