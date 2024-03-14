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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 70 محضرا لمخابز مخالفة في القليوبية

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة موسعة على المخابز لضبط المخالفين والمتلاعبين في مواصفات الخبز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن الحملات شملت إدارات القناطر الخيرية وقها وحى شرق شبرا وطوخ وبنها وشبين القناطر، وتضمنت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وغلق بدون إذن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل زيارات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وأكد وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضرا مخالفات ضد أصحاب مخابز، مشيرا إلى أن الحملة تأتى فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالى الجودة للمواطنين من خلال الرقابة المكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة الدقيق.

القليوبية مديرية التموين الإجراءات القانونية وزارة التموين وكيل وزارة التموين

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