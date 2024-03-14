فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

أعلنت المدارس عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تحذيرا عاجلا لجميع الطلاب ، بناء على تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم .

حيث قالت المدارس : الطلاب الذين يتغيبون عن المدرسة فترات طويلة 15 يوم متصلة او 30 يوم منفصلة ، سوف تطبق عليهم لائحة الانضباط .

وأضافت المدارس : أنه سيتم فصل الطلاب المتغيبين عن المدارس وحرمانهم من أعمال السنة .

تحذير عاجل من المدارس للطلاب

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، شدد خلالها على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية طوال شهر رمضان.

حيث أكدت التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس، على ضرورة أن يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظاً على انضباط سير العملية التعليمية.

انتظام الدراسة في رمضان

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته التي تلقتها المدارس بشكل رسمي، على ضرورة انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات رسمية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنص على رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور في المدارس طوال شهر رمضان دون أعذار.