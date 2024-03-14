عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

تحذير عاجل من المدارس
تحذير عاجل من المدارس للطلاب

أعلنت المدارس عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تحذيرا عاجلا لجميع الطلاب ، بناء على تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم .

حيث قالت المدارس : الطلاب الذين يتغيبون عن المدرسة فترات طويلة 15 يوم متصلة او 30 يوم منفصلة ، سوف تطبق عليهم لائحة الانضباط .

وأضافت المدارس : أنه سيتم فصل الطلاب المتغيبين عن المدارس وحرمانهم من أعمال السنة .

تحذير عاجل من المدارس للطلاب 

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، شدد خلالها على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية طوال شهر رمضان.

حيث أكدت التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس، على ضرورة أن يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظاً على انضباط سير العملية التعليمية.

 

انتظام الدراسة في رمضان

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته التي تلقتها المدارس بشكل رسمي، على ضرورة انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات رسمية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنص على رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور في المدارس طوال شهر رمضان دون أعذار.

التربية والتعليم الطلاب الغياب المدارس وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

بالأسماء والأسباب.. رحيل 6 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس محامي أمام المحكمة الأقتصادية

للراغبين في السفر.. دولة أوربية تتخذ قرارا عاجلا بحق السعوديين

أبو الغيط: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين المستقلة قريباً جداً

معاش وتموين وبطاقة خدمات.. انتصار جديد يثلج صدور كبار السن| تفاصيل

تفاصيل مكالمة حسام حسن مع كولر بعد أزمة معسكر مارس

أحمد حسن يكشف كواليس أولى جلسات حسام حسن مع المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ