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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من قطر بشأن إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات لـ غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، مشاركتها في الاجتماع الوزاري حول مبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية القطرية عبر موقعها الرسمي، فقد ‏⁧‫مثل دولة قطر في الاجتماع محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية.

وأضافت الخارجية القطرية: "استضاف الاجتماع كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية جمهورية قبرص، وبمشاركة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، ويانيز لينارتشيتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، وسيجريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وبحسب بيان الخارجية القطرية، جرى خلال الاجتماع استعراض الحاجة الملحة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، ومساهمات الدول المعنية بالمبادرة، وكيفية مواجهة التحديات اللوجستية.

وأكد البيان المشترك الصادر عن حكومات الدول المشاركة في الاجتماع، أن الوزراء اتفقوا على أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن والمعابر الأخرى إلى غزة لإيصال المساعدات على نطاق واسع، وأن فتح ميناء أسدود أمام المساعدات الإنسانية سيكون موضع ترحيب ومكملا مهما للممر البحري.

والتزم الوزراء بمواصلة التباحث حول هذا الموضوع ، وأكدوا أن مسؤولين كبارا سيتوجهون إلى جمهورية قبرص الأسبوع القادم ، لتلقي إحاطات مفصلة حول مواصلة تفعيل الممر، بما في ذلك إجراء مشاورات حول إمكانية إنشاء صندوق مشترك لدعم الممر البحري وتنسيق المساهمات العينية والمالية لضمان استدامته.

وأعاد الوزراء التأكيد على أن "هذا الممر البحري يجب أن يندرج ضمن جهود متواصلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر كافة الطرق الممكنة، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة وعمليات التسليم الجوي المتواصلة، وذلك من خلال العمل الوثيق مع المنسقة سيجريد كاج المكلفة بتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة وتنسيقه ومراقبته والتحقق منه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 ".

وشدد الوزراء على ضرورة أن تفتح إسرائيل معابر إضافية تتيح وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك شمال القطاع، وتخفيف القيود الجمركية الشاملة لتسهيل التدفق المتزايد للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة .

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