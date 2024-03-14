وزير الدفاع الإسرائيلي على شاطئ غزة لمعاينة الممر البحري الذي ستصل عبره المساعدات|شاهد

قال وزير خارجية قبرص، إن مبادرة الولايات المتحدة لبناء رصيف بحري قبالة غزة، لإيصال المساعدات على نطاق واسع إلى القطاع عن طريق البحر، سيتم ضمها في نهاية المطاف إلى الممر البحري بين قبرص وغزة الذي يعمل حاليًا.

جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ووفقاً للتقرير، أظهر شريط مصور وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وهو يسير مع قواته على شاطئ غزة، متحدثا عن معاينة التحضيرات للممر البحري الذي ستصل عبره مساعدات إنسانية للفلسطينيين في القطاع وفق ما أفادت به دول غربية.

وقال غالانت: "إن الوصول المتوقع للسفن، سيسهل إيصال الإمدادات للمدنيين وليس لحماس"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس إنه رغم أن المبادرتين منفصلتان الآن، إلا أن جميع المساعدات التي ستصل إلى غزة عن طريق البحر ستكون نقطة انطلاقها الوحيدة في نهاية المطاف هي ميناء لارنكا القبرصي.

وأضاف أن المساعدات التي ستصل إلى غزة عن طريق السفن في الأسابيع المقبلة، ستستخدم شبكة التوزيع التابعة لمؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأمريكية في الأراضي الفلسطينية.