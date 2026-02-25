قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مساعد مدرب بنفيكا يرفض الإجابة عن أسئلة بشأن بريستياني

قال جواو ترالياو، مساعد مدرب بنفيكا، إن هوية فريقه لا تعتمد على أي لاعب، ورفض التعليق على إيقاف الجناح جانلوكا بريستياني قبل مباراة إياب ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، الأربعاء، على ملعب ريال مدريد.

وتلقى بريستياني إيقافا مؤقتا لمباراة واحدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الاثنين الماضي، بعد أن اتهم بتوجيه إهانة عنصرية إلى مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال فوز النادي الإسباني 1-صفر في ذهاب ملحق التأهل لدور الستة عشر في لشبونة الأسبوع الماضي.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه — وهي حركة معتادة يلجأ لها اللاعبون والمدربون لإخفاء حركة شفاههم — أثناء توجيه تعليق فسره فينيسيوس وزملاؤه القريبون على أنه إهانة عنصرية بحق اللاعب البرازيلي (25 عاما).

ونفى الجناح الأرجنتيني (20 عاما) هذا الإدعاء، قائلا إن فينيسيوس "أساء فهم ما يعتقد أنه سمعه"، بينما قال لاعب وسط ريال مدريد أوريلين تشواميني إن بريستياني اعترف بإطلاق تعليق معاد للمثليين بدلا من ذلك.

وقال ترالياو للصحفيين في مؤتمر صحفي أمس، الثلاثاء: "لن نتحدث عن الموضوع الذي سألت عنه. ما يمكننا قوله هو أنه بغض النظر عن اللاعب الموجود على أرض الملعب، لدينا هوية - هوية واضحة... سواء لعب اللاعب أ أو اللاعب ب، فإننا نحافظ على نفس الهوية".

وأدان حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا العنصرية وكره المثليين أمس، الثلاثاء، واصفا أي شكل من أشكال الإهانة بأنه "بنفس الخطورة".

كما انتقد جماهير بنفيكا التي أصدرت أصواتا تشبه القرود خلال مباراة الذهاب، ووصف سلوكهم "بالمؤسف والمخزي"، بينما دافع عن احتفال فينيسيوس بالهدف باعتباره غير ضار.

وتضيف هذه الحالة توترا إلى استعدادات بنفيكا للمباراة. قال لاعب الوسط فريدريك أورشنيس إن الفريق عاش "أسبوعا مختلفا بعض الشيء".

وأضاف اللاعب النرويجي (30 عاما): "سنخوض اليوم مباراة نهائية. علينا الفوز على فريق رائع في ملعب صعب".

وأعلن ريال مدريد في وقت لاحق اليوم غياب مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي عن المباراة بسبب إصابة في ركبته.

كما سيغيب عن بنفيكا مدربه جوزيه مورينيو، الذي تم إيقافه بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.

وأثار مورينيو (63 عاما) الجدل بعد مباراة الذهاب عندما أشار إلى أن فينيسيوس استفز الجماهير باحتفاله بالهدف.

ورغم غيابه عن مقاعد البدلاء اليوم، قاد مورينيو التدريبات أمس، الثلاثاء، بمشاركة بريستياني.

واختتم ترالياو: "لا أعرف أين سيكون (مورينيو). استعددنا لهذه المباراة متوقعين كل السيناريوهات التي قد تحدث.. من جانبنا كجهاز فني أعددنا الفريق وكل السيناريوهات حتى نتمكن اليوم من تقديم مستوانا المعهود".

وعين اليويفا محققا للأخلاقيات والانضباط للتحقيق في مزاعم السلوك التمييزي، ومن المتوقع صدور قرار بعد انتهاء الإجراءات.

