عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

صدى البلد

كشف هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت، لاعب الفريق، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

شاهد الفيديو:

وتعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، لأزمة صحية طارئة بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مغشيا عليه، لمعاناته من أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الأن داخل المستشفى.

ونشر هيثم عرابي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بوست خاص لجماهير الاتحاد السكندري.. قبل ما أبدأ كلامي أحب أطمنكم أحمد الحمد لله وضعه أحسن وإن شاء الله متفائلين باللي جاي وربنا يكمل شفاه علي خير، ادعوا له يقوم بالسلامة".

وأكمل: "بالنسبة لجماهير الاتحاد موقفكم مستحيل يتنسي سواء أثناء المباراة أو بعدها عند المستشفي، وعلي مدار 3 أيام في الإسكندرية رجالة طول الوقت معانا في المستشفى، لحد اللحظة اللي بكتب فيه البوست وده بيدل علي جدعنة ورجولة وكلمة شكر لكم مش كفاية".

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

موضوعات متعلقة

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

طالع نازل.. أسعار الذهب وكم سجل الدولار اليوم | فيديو

طقس أول يوم رمضان .. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

تريند مصر والعالم كله.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة

خسائر بـ 24 تريلوين دولار.. 3 سيناريوهات لانهيار الاقتصاد العالمي على يد الاحتباس الحراري

مصطفى كامل عن أزمة مدحت صالح وعلي الحجار: أقسم بالله مظلمتش حد

الانتخابات الرئاسية الروسية.. فتح مراكز الاقتراع في شرق البلاد

محمد صلاح يتألق في مهرجان أهداف ليفربول في شباك سبراتا براج

فيديو يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيه منذ طفولتها.. مالا تعرفه عن مرض أصالة

سبب وفاة حبيبة الشماع.. تفاصيل حالتها في آخر أيامها

غير متوقع اللي عملته.. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها عن الخيانة الزوجية

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. روجينا تخلع القلوب بمشهد دفن ابنتها الوحيدة

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ