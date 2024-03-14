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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري صحة: أدوار البرد منتشرة الآن.. ونحذر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية

البرد
البرد

علق الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، على بيان الحكومة المتعلق بمتحورات كورونا، وعدم وجود شئ يدعو للقلق أو التوتر، قائلاً إن بالبيان واضح ومطمئن جدا لجميع المواطنين، منوهاً بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم الترويج لها على السوشيال ميديا.

وأكد «حتة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على أهمية متابعة البيانات التي تخرج عن الحكومة الواضحة والصريحة من وزارة الصحة، فلا يوجد أي مبرر للإخفاء أو التعتيم حول أي مستجدات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن أدوار البرد وإصابات الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي تنتشر الآن كون هذا الموسم الخاص بهم.

وتابع، أن عدم التعامل مع أدوار البرد وإصابات الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي بشكل سليم تتحول إلى أدوار بكتيرية، مُحذرًا من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون اللجوء لطبيب أو دون داعٍ يؤدي إلى نمو أنواع مختلفة من البكتيريا مضادة للمضادات الحيوية، وبالتالي يمكن أن يؤثر على انتشار المرض، وتحوّل دور البرد العادي إلى التهاب رئوي، ويعتقد المواطنون حينها بأنه أحد متحورات كورونا.

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