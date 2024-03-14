اقتصادية جدا.. طريقة عمل القطايف المقرمشة بالمهلبية

إذا كنتي من محبي القطايف وتحاولين تقديم حلويات اقتصادية وغير مكلفة نقدم ليكي اليوم تحضير القطايف بالمهلبية.

نصف كيلو قطايف

كوبان لبن

اربع ملاعق نشا كبيرة

اربع ملاعق سكر كبيرة

نصف ملعقة فانيليا صغيرة

زيت

كوب ونصف شربات

طريقة عمل القطايف بالمهلبية : في اناء نخلط كل من اللبن والسكر والفانيليا والنشا ونسخنها على نار متوسطة مع الخفق حتي الغليان

نرفعها من على النار ونتركها

نضع ملعقة او اثنان من المهلبية في منتصف كل واحدة من القطايف ونغلقها

لغلقها نطويها ثم نضغط بالاصابع حول الحواف

نقليها بالزيت على نار مرتفعة لكي تتحول للون الذهبي البني ثم نصفيها على اوراق المطبخ أو يمكن قليها بالاير فراير

ونضعها وهي ساخنة في الشربات البارد ونقلبها به وتقدم