عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اقتصادية جدا.. طريقة عمل القطايف المقرمشة بالمهلبية

صدى البلد

إذا كنتي من محبي القطايف وتحاولين تقديم حلويات اقتصادية وغير مكلفة نقدم ليكي اليوم تحضير القطايف بالمهلبية.

نصف كيلو قطايف
كوبان لبن
اربع ملاعق نشا كبيرة
اربع ملاعق سكر كبيرة
نصف ملعقة فانيليا صغيرة
زيت
كوب ونصف شربات

طريقة عمل القطايف بالمهلبية : في اناء نخلط كل من اللبن والسكر والفانيليا والنشا ونسخنها على نار متوسطة مع الخفق حتي الغليان
نرفعها من على النار ونتركها
نضع ملعقة او اثنان من المهلبية في منتصف كل واحدة من القطايف ونغلقها
لغلقها نطويها ثم نضغط بالاصابع حول الحواف
نقليها بالزيت على نار مرتفعة لكي تتحول للون الذهبي البني ثم نصفيها على اوراق المطبخ أو يمكن قليها بالاير فراير 
ونضعها وهي ساخنة في الشربات البارد ونقلبها به وتقدم

حلويات اقتصادية طريقة عمل القطايف القطايف المقرمشة قطايف مقرمشة قطايف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

أسرة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر تعلن موعد الجنازة والصلاة عليها

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

موضوعات متعلقة

على خطى والده.. ابن هاني الناظر يفاجئ متابعي الراحل بهذا القرار

ماذا يحدث لجسمك عند غسل المواعين يوميًا

لا تتوقعها.. تفاصيل مثيرة للجدل بملابس رامز جلال ببرنامجه

بالحجاب.. جورجينا رودريجيز تفاجئ الجمهور بإطلالة رمضانية

"بـ 100 راجل".. فستان زفاف سمية الخشاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بكوب دقيق فقط

الكحة الشديدة.. انتبه من الصيام في هذه الحالة

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. أخطاء يفعلها الصائمون يجب الابتعاد عنها

ترشيحاتنا

بن جفير يهاجم الإدارة الأمريكية بسبب العقوبات ضد المستوطنين

رسميا ولأول مرة.. انخفاض أسعار سانج يونج تيفولي XLV موديل 2024 في مصر

بيع محمد صلاح الصيف المقبل الخيار الأفضل لليفربول.. هل السعودية وجهته القادمة؟

حظر لعب القمار في شهر رمضان المبارك.. وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون

اجتماع طارئ بالصومال بعد سيطرة الشباب على 5 مدن في أسبوع

بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح خامس ليلة في رمضان بالإمام الحسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل القطايف المقرمشة بالمهلبية

بيريح المعدة.. طريقة عمل عصير الخروب مثل المحلات

السوشيال ميديا مقلوبة.. مفاجأة في وفاة حبيبة الشماع تثير الجدل

أضرار السهر طول الليل فى رمضان.. هتتعب وتركيزك هيضيع|تفاصيل

فيديو

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

اﻟﻤﺰﻳﺪ