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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية إسبانيا: مصر شريك مهم لنا.. وتلعب دورا رئيسا إزاء غزة

وزير الخارجية الإسباني
وزير الخارجية الإسباني

توجه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، للرئيس عبدالفتاح السيسي وسامح شكري وزير خارجية مصر بخالص الشكر على كرم الضيافة.

وأضاف ألباريس، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: "وزير الخارجية المصري يلعب دورا بارزا في هذه المرحلة التي يعاني فيها قطاع غزة"، لافتًا إلى أنه جرى تناول العلاقات الثنائية بين مصر وبلاده.

وتابع: "مصر صديق وشريك مهم بالنسبة لإسبانيا في الشرق الأوسط وتلعب دورا رئيسيا إزاء الأزمة في قطاع غزة وتلعب دورا على المستوى الأفريقي التي هي قارة مهمة بالنسبة لبلدنا".

وواصل: "أجرينا مباحثات سياسية على الأصعدة الثنائية كافة وتبادلنا خبرات ورؤى وتعزيز اللقاءات والعلاقات والمضي قدما، وبالتالي لدينا علاقات ثنائية جيدة على المستوى الاقتصادي وتحدثنا عن مجالات جديدة يمكن التعاون فيها، وتعاون إسبانيا مع مصر فيما يتعلق بتقديم الدعم للتطوير والتنمية في مصر على الصعيد الثقافي، والمركز الثقافي الإسباني في مصر مهم للغاية".

وأكمل: "بالنسبة لقطاع غزة، فنحن على صلة وثيقة مع وزير الخارجية لمصر منذ بداية الاحداث، وندافع عن حدث أوحد هو السلام، وأشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر في المفاوضات لوقف إطلاق النار ووضع إطار تسمح لفلسطين أن تعيش النار".

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