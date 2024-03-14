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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بشبين القناطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر وذلك لبحث تخصيص مبنى الوحدة المحلية بكفر شبين بمركز شبين القناطر لاستغلالها فرع لمكتبه مصر العامة وذلك بعد الاستغناء عنه وإنشاء مبني الوحدة المحلية الجديدة بالمجمع الخدمي وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة وذلك في اطار الدور الثقافي والتوعوي الذي تقوم به مكتبات مصر العامة بفروعها بمحافظات الجمهورية .


وأجري المحافظ والسفير جولة تفقدية لمعاينة المبني والذي يقع علي مساحه 210م2 ويتكون من دور أرضي و 2 طابق علوي والمبني إنشاء جديد لم يتم إستغلاله وتم إنشائه العام الماضي ضمن الخطة الاستثمارية بالمحافظة وبإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.
وخلال الجولة تفقد الهجان يرافقه رئيس مجلس أمناء مكتبه مصر العامة المبني حيث وجه المحافظ رئيس المدينة بالسير في إجراءات تخصيص المبني لصالح مكتبة مصر العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم المبني وتشكيل لجنه هندسية بالتنسيق مع المسئولين بمكتبه مصر العامة والمحافظة والإسكان لإجراء التعديلات الإنشائية المطلوبة لتتناسب مع أنشطه المكتبة.


وأكد المحافظ خلال لقائه بالسفير رضا الطائفي أن تلك الإجراءات تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالجانب التنويري والتوعوي للنشء ضمن مبادرة حياه كريمة بقري المحافظة حيث ستكون المحافظة من اولي المحافظات التي قامت بإنشاء فروع لمكتبه مصر العامة بالقرى مشيرا أن المكتبة ستخدم أكثر من 36 قرية تابعه لمدينة شبين القناطر  وتشمل علي العديد من الأنشطة الثقافية والحرفية من بينها تعليم الخياطة للسيدات وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى والخط العربي، كما تشمل المكتبة أنشطه للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات وقاعة تدريب خاصة بذوي الهمم.


وأكد السفير رضا الطايفي على أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى النشء الجديد، مشيداً بالجهد المبذول للنهوض بالثقافة وبناء جيل من الشباب والنشء على قدر عال من الوعي والثقافة وحب الوطن، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

القليوبية الأنشطة الثقافية الخطة الاستثمارية صندوق مكتبات مصر مركز شبين القناطر

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