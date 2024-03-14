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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاز غسيل الكلى وصل .. تطورات جديدة بحالة أحمد رفعت

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق تطورات جديدة بشأن حالة اللاعب أحمد رفعت عبر حسابه بموقع فيسبوك.

ونشر محمد فاروق تصريحات  هيثم عرابي  وجاءت كالاتي : كل ما يتردد عن تدهور حالة أحمد رفعت ليس صحيحًا، حالة اللاعب في تحسن و جهاز غسيل الكلى وصل من القاهرة، أعتقد خلال 24 ساعة سيتمكن من الحديث ونطمئن عليه بشكل أكبر.

 

وتعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، لأزمة صحية طارئة بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مغشيا عليه، لمعاناته من أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى.

 

ونشر هيثم عرابي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بوست خاص لجماهير الاتحاد السكندري.. قبل ما أبدأ كلامي أحب أطمنكم أحمد الحمد لله وضعه أحسن وإن شاء الله متفائلين باللي جاي وربنا يكمل شفاه علي خير، ادعوا له يقوم بالسلامة".

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