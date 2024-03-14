الدولار باي باي.. هبوط عنيف للورقة الخضراء في البنوك المصرية اليوم

انخفض الدولار الأمريكي أمام الجنيه بشكل مفاجيء خلال تعاملات البنوك اليوم الخميس ليكسر حاجز مستوى 48 جنيها متراجعا عند 47 جنيها ليستمر الدولار في الهبوط داخل البنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

هبوط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.80 جنيه للشراء، و 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.79 جنيه للشراء، و47.89 جنيه للبيع.

انخفاض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.75 جنيه للشراء ، و47.85 جنيه للبيع.

انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.

تراجع أسعار صرف العملة الأوروبية " اليورو "

وبالنسبة للعملات الرئيسية تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ملحوظا ما بين 70 - 75 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي سجل اليورو 52.22 جنيه للشراء ، 52.46 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 52.24 جنيه للشراء، و52.45 للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعراليورو في البنك التجاري الدولي 52.20 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزى المصري سجلت العملة الأوروبية 52.27 جنيه للشراء ، و52.39 جنيه للبيع.

كما تراجعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين 70 - 80 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي سجل الاسترليني سجل 61.11 جنيه للشراء، و 61.42 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 61.10 جنيه للشراء ، و 61.39 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 61.05 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الإسترليني 61.19 جنيه للشراء ، و 61.32 جنيه للبيع.

وعربيا سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 13.03 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 155.01 جنيه للشراء، و156.05 جنيه للبيع.