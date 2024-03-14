الأهلي للصرافة : حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية تتخطى مليار جنيه

كشف عبدالمجيد محيي الدين رئيس شركة "الأهلي للصرافة" التابعة للبنك الأهلي المصري أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته مليار جنيه مصري، منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة الـ 9 أيام الماضية.

وقال محيي الدين في تصريحات خاصة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن 65% من إجمالي المتحصلات كان تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو" والباقي من عملات أقل تداولا، منوها بأن إجمالي الحصيلة أمس كانت 190 مليون جنيه.

وأوضح محيي الدين - أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية، ويبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

ويبلغ عدد فروع شركة الأهلي للصرافة حاليا نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

