يخص هذا اللاعب | طلب رسمي من نجم الأهلي السابق لـ كولر

صرح وليد صلاح الدين نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن السويسرى كولر ناجح مع القلعة الحمراء ويقوم حاليا ببناء جيل جديد من اللاعبين صغار السن.

وأوضح وليد صلاح الدين خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" الأهلى يحتاج مهاجم صريح فقط وأتمنى ضم الجزائرى بغداد بونجاح قادر على قيادة هجوم القلعة الحمراء".

وأضاف وليد صلاح الدين أنا أثناء تواجدى فى لجنة الكرة بالنادى الأهلى دعمت إنضمام الجابوني ماليك ايفونا.

وتابع وليد صلاح الدين أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلى لديه إمكانيات عالية وحاليا لم يستغلها حتى الآن.