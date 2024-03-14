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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بإقامة ظهير زراعي للشباب بنطاق قرى درب الأربعين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بإقامة مشروع ظهير زراعي بنطاق قرى درب الأربعين التابعة لمركز باريس لـ40 شاب من المستحقين على مساحة 200 فدان مناصفةً بين المحافظة والشباب، وتكليف التضامن الاجتماعي بتخصيص 2 كرتونة مواد غذائية لجميع الأسر بقرى الأربعين، وبحث بعض الحالات لتقديم الدعم اللازم، وتكليف قطاع التربية والتعليم بحصر الخريجين من أبناء قرى الأربعين للعمل بالتدريس بنظام الإنتاج ويتم تقييمهم كل ثلاثة أشهر.

 

كما وجه المحافظ الوحدة المحلية بتخصيص أرض لبناء مسجد بالقرية، والبدء في إجراءات تمليك المنازل التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية للراغبين من المواطنين طبقًا للضوابط القانونية، ويتولى قطاع الري سرعة القيام بأعمال الصيانة لبئر (4).

كما شهد محافظ الوادي الجديد، حصاد نبات الكمون البلدي بإحدى الأراضي الزراعية جنوب باريس على مساحة 7 أفدنة، وأشاد بانتاجية المحصول التي بلغت 900 كجم/ فدان، مُوجهًا بتعظيم الاستفادة من الإنتاج في صناعة الزيوت الطبية والعطرية بما يضاعف من جدواه الاقتصادية.

في سياقٍ متصل، دشّن الزملوط مشروع استثمار زراعي متكامل على مساحة 200 فدان بقرى الأربعين جنوب باريس، من المخطط أن يشمل زراعات النخيل والقمح والكمون والنباتات العطرية بالإضافة للخضروات والفاكهة.

الاربعين اقتصادية إقامة استثمار زراعي اقتصادي إقامة مشروع التربية والتعليم التعمير التعمير والتنمية الزراعية التضامن الاجتماعي هيئة التعمير والتنمية الزراعية تنمية الزراعية حافظ الوادي الجديد تضامن الاجتماعي تعمير

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