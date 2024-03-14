بسبب وفاة حبيبة الشماع | طلب عاجل من رضوى الشربيني

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى حبيبة الشماع بعد وفاتها اليوم.

وكتبت الشربيني من خلال حسابها الشخصي اكس :" حبيبة الشماع…فاكرينها

‏البنت اللي رمت نفسها من العربية لما حست ان السواق عايز يخطفها

‏ماتت النهاردة بس قصتها مش هتموت معاها ‏احنا كلنا بنطالب جميع الساده المسئولين بوقف هذه الشركة بمصر و معاقبة المسئولين عنها جميعا ..

ادعوا لها بالرحمة والمغفرة وإن ربنا يصبر اهلها.

‏حق حبيبة الشماع لازم يرجع



قال المحامي محمد امين محامي فتاة الشروق، إن حبيبة الشماع توفيت منذ قليل نتيجة تضاعفات من حادث محاولة خطفها على يد سائق اوبر.

وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وكانت أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشف الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة خطف واغت..صاب حبيبة الشماع فتاة الشروق.