منتخب الجودو يضيف 4 ميداليات جديدة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية

حصد المنتخب الوطني للجودو 4 ميداليات جديدة خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليا في غانا وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو كالتالي:

علي حازم (90 كجم) - ميدالية برونزية

محمد عبده (+109 كجم) - ميدالية برونزية

كريم صبحي (100 كجم) - ميدالية برونزية

آية إيهاب (78 كجم) - ميدالية برونزية

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الجودو في دورة الألعاب الأفريقية إلى 8 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و6 برونزيات.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو في دورة الألعاب كالتالي:

عبد الرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية

عمر سامي (81 كجم) - ميدالية فضية

عادل حمادة (60 كجم) - ميدالية برونزية

علي حازم (90 كجم) - ميدالية برونزية

محمد عبده (+109 كجم) - ميدالية برونزية

كريم صبحي (100 كجم) - ميدالية برونزية

فريدة مجدي (70 كجم) - ميدالية برونزية

آية إيهاب (78 كجم) - ميدالية برونزية

ويشارك منتخب الجودو في دورة الألعاب الأفريقية بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مرحلة الشباب، من أجل إكسابهم الخبرات اللازمة، وأيضا لانشغال المنتخب الأول بالمشاركة في البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.