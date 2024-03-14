مصطفى كامل: مينفعش حد يقول إنه اللي عمل عمرو دياب

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن طبيعة علاقته بالفنان والملحن عمرو مصطفى قائلا: "أعرف جيدا من هو عمرو مصطفى، عمرو أخي الصغير وصديقي الغالي، وقبل أن يبدأ مشواره كمغني زارني في بيتي بالإسكندرية وحصل على مشورتي ورأيي، وقلت له غني يا عمرو.. هو أخويا وحبيبي وراجل مبدع".

وتطرق كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار"، إلى تصريحات عمرو مصطفى حول الفنان عمرو دياب، وقال: "عمرو دياب مؤسسة مينفعش حد فينا أبدا يقول إنه اللي صنع، لحنت له الملاك البريء، هل يمكنني القول بأنني صنعته؟! لا بالطبع".

وتابع، أنه يرفض التصريح الذي أدلى به عمرو مصطفى بأنه "اللي عمل عمرو دياب": "لا يستقيم أن يستأثر أي شخص بصناعة عمرو دياب، وعمرو مصطفى مبدع ولحن للكثيرين، وأنا أحب عمرو دياب وأحب عمرو مصطفى".

