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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: كندا توقف صادراتها العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال مصدر بالحكومة الكندية اليوم الخميس إن كندا أوقفت مؤقتا الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير الماضي بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.

وبحسب وكالة رويترز الإخبارية، فإن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع لم يدل بمزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب في استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني في القطاع الذي يتعرض لضربات جوية وبرية وبحرية في آن واحد.

وتهدد إسرائيل باجتياح مدينة رفح الفلسطينية بزعم استكمال مهمة القضاء على حركة حماس التي شنت هجوم على مستوطنات غلاف قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.

 

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