التنمية المحلية: رقم جديد للواتس اب لتلقي شكاوي المواطنين عبر صوتك مسموع

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن توفير رقم واتس اب جديد لتلقي شكاوي المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوي المواطنين التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفتح قنوات التواصل مع المواطنين من خلال مبادرة "صوتك مسموع" بمختلف محافظات الجمهورية والإستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير منظومة الشكاوي.

تواصل مبادرة "صوتك مسموع "التابعة للوزارة في تلقي شكاوي المواطنين في جميع انحاء المحافظات وفحصها و العمل على إزالة أسبابها مع المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم وذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة الخاصة بها وهي :

رقم الواتساب ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١)

رقم الخط الساخن (15330)

والبريد الإلكتروني ([email protected]).

والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك) (www.facebook.com/sotakmasmwo).