مصطفى كامل عن أزمة مدحت صالح وعلي الحجار: أقسم بالله مظلمتش حد

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن تفاصيل الأزمة بين المطربين علي الحجار ومدحت صالح، قائلا: "مدحت صاحبي أكتر لكن أستاذ علي أخي الكبير وفي عزاء حلمي بكر كنا بنحضن في بعض".

وأضاف كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "علي تحدث إليّ وكذلك مدحت صالح عن فكرة 100 سنة غناء، فاشتكى علي الحجار إليّ من مدحت صالح، فقلت له إن الفكرة ابداع ولا أستطيع أن أمنعك أو مدحت صالح".

وأكد، أنه لم يظلم أحدا منهما في الأزمة: "وأقسم بالله إنني لا أحكم إلا بما يرضي الله عز وجل طيلة بقائي في منصبي نقيبا للموسيقيين".

