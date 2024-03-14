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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتألق في مهرجان أهداف ليفربول في شباك سبراتا براج

صدى البلد

شارك محمد صلاح في مهرجان أهداف فريق ليفربول بالتقدم على منافسه سبارتا براج برباعية نظيفة في أول 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة على ملعب أنفيلد ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

 

ونجح محمد صلاح في صناعة هدفين وتسجيل هدف من مهرجان أهداف الريدز في شباك منافسه في الدوري الأوروبي.

 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5-1 في المواجهة التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وبهذه النتيجة ضمن نادي ليفربول التأهل الى دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق فوزًا كبيرا على منافسه ذهابا وإيابا.

 

تشكيل ليفربول ضد سبارتا براج 
حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، أندرو روبرتسون، جاريل كوانساه، جو جوميز.

خط الوسط: واتارو إندو، بوبي كلارك، دومينيك سوبوسلاي.


خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.


كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن بيع الجناح المصري محمد صلاح الصيف المقبل قد يكون الخيار الأفضل للنادي الإنجليزي.

وقد يضطر ليفربول إلى التفكير فيما لا يمكن تصوره وبيع محمد صلاح في الصيف القادم، بعد أن رفض الريدز كل محاولات نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع اللاعب الصيف الماضي

 

محمد صلاح ليفربول سبارتا براج الدوري الأوروبي أنفيلد

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