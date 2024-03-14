مطالب معقولة.. تطور جديد في صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس عن تطورات جديدة في صفقة الرهائن بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الوسطاء القطريين نقلوا إلى فريق التفاوض الإسرائيلي ردا رسميا من حركة حماس على إطار صفقة الرهائن الأخيرة.

وأوضحت "كان" أن رد حماس يتضمن قائمة مطالب يقول مصدر مطلع إنها "معقولة" وتشير إلى تقدم "إيجابي" في المحادثات.

وقال المصدر لقناة "كان": "يمكن التوصل إلى اتفاق".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال دبلوماسي عربي رفيع المستوى لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الوسطاء القطريين والمصريين يعتقدون أنهم تمكنوا من كسر الجمود الطويل في المحادثات لتأمين اتفاق هدنة ورهائن بين إسرائيل وحماس.

وقال الدبلوماسي إنه تم إحراز تقدم بعد أن مارست الدوحة ضغوطا كبيرة على حماس، وحذرتها من إمكانية طرد قادتها المقيمين في قطر من البلاد إذا لم يتكيفوا مع نهجهم في المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخميس إن القول إني لا أريد صفقة أو حاولت عدم التوصل لصفقة مجرد هراء.

وأضاف نتنياهو في لقاء مع ممثلي عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، أن “الضغط على قطر بدأ يؤتي ثماره”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار خلال اجتماع الذي عقد في تل أبيب إلى أن الضغط الإسرائيلي على قطر دفعها "لأول مرة" إلى دفع حماس للموافقة على صفقة الرهائن.

وتابع نتنياهو، بحسب مكتبه: "كل رحلة وظهور تقوم به في الخارج، في الأمم المتحدة، في واشنطن، وفي العواصم المختلفة، له تأثير، والضغط على قطر بدأ يؤتي ثماره".

وأوضح أن قطر بدأت في تهديد حماس بالقول "سنطردكم، سوف نمنع عنك المال، هذه أشياء قيلت، وتأكدنا من أنها قيلت بالفعل وهذا تغيير، إنه أمر إيجابي".

وفي الوقت نفسه، أعرب نتنياهو عن أسفه لأنه "لم يأت أي رد حقيقي من حماس".

وأضاف: "لا تزال لديهم مطالب غير مقبولة، إنهم مترددون في المضي قدمًا، ويريدون أيضًا إشعال النار في المنطقة في شهر رمضان".

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب في استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني في القطاع الذي يتعرض لضربات جوية وبرية وبحرية في آن واحد.

وتهدد إسرائيل باجتياح مدينة رفح الفلسطينية بزعم استكمال مهمة القضاء على حركة حماس التي شنت هجوم على مستوطنات غلاف قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.