أحمد حسام ميدو: رفضت تدريب المنتخب عشان مش هأكل عيالي وطنية

علق الكابتن أحمد حسام ميدو على رفضه عرض تدريب المنتخب قائلاً: "أنا مش مادي ومش بتعلق بالأشياء، وبصرف فلوسي على انبساطي وعلى عيلتي وعلى شغلي".

وقال كابتن ميدو خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "رفضت المنصب في المنتخب عشان كنت ماضي عقد مع بيراميدز مع تركي ال شيخ، وجالي عرض مع المنتخب الأوليمبي كان سيف زاهر وهاني ابو ريدة، قلتلهم هديكوا 50% من مرتب بيراميدز كنت باخد ٧٠ ألف دولار والمنتخب عرضوا ١٨٠ ألف جنيه وكله عشان الوطنية يعني هتأكلوا عيالي وطنيه، ودي كانت سياسة المنتخب الأولمبي".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.