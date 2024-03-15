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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى رحيل عادل هاشم.. أهم أدواره في رأفت الهجان

عادل هاشم
عادل هاشم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عادل هاشم الذي حصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتليفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، ثم حصل على الدكتوراة ، وأخرج العديد من المسرحيات ، وفي التلفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.

 

وقدم عادل هاشم عددا من الأعمال  منها: الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب اطاليا، بلية ودماغه العالية، الا ابنتى، الطاووس.


من أهم أدوار عادل هاشم، هو مشاركته بشخصية راجح في مسلسل "رأفت الهجان"، حيث أكد فى حوار تليفزيونى ان الجمهور كان يحفظ حواره داخل الأحداث .

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عادل هاشم وموقف طريف على المسرح 
تعرض عادل هاشم، إلى موقف طريف أثناء مشاركته الفنان حسين رياض بطولة إحدى المسرحيات، حيث أعجب بأداء الأخير، مما جعله لا يدخل فى الوقت المحدد له على خشبة المسرح ، مما دفع حسين رياض الى الخروج على النص وتنبيهه بضرورة الدخول، الا أن أنقذ الموقف مدير المسرح ودفعه سريعًا.

الفنان حسين رياض الفنان عادل هاشم بلية ودماغه العالية حسين رياض حرب أطاليا

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