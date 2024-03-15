النائب محمد أبو العينين ينعى شقيقة خيري رمضان ويقدم خالص العزاء للعائلة ولأسرة الصحافة المصرية

تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالعزاء لـ الكاتب الصحفي والإعلامي خيري رمضان والكاتب الصحفي وليد رمضان، في وفاة المغفور لها شقيقتهما الكاتبة الصحفية بركسام رمضان نائب رئيس تحرير الأخبار.

وكتب النائب محمد ابو العينين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلي الإعلامي خيري رمضان، والكاتب الصحفي وليد رمضان، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقتهما السيدة الفاضلة بركسام رمضان نائب رئيس تحرير الأخبار".



كما تقدم ابو العينين بخالص العزاء للعائلة الكريمة ولأسرة الصحافة المصرية، متوجها الى المولي عز وجل بالدعاء في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.