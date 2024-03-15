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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة حسن:محمد صلاح يُثير الجدل حول إلغاء دورة الإمارات الودية

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك أسامة حسن نجم الزمالك السابق، منشوراً مثيرا للجدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أسامة حسن نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "تخيل غياب واحد عن بطولة ودية كبيره في الإمارات البطولة تتلغي إنه الاسطورة محمد صلاح والله يابني ربنا يخليك لينا احنا من غيرك ولا لينا لازمة في كورة القدم.


وأضاف "علي رأي مورينيو في الاستديو التحليلي هما دول اللي بتلعب معاهم ياصلاح وده الاستديو التحليلي وده معلق المباراة"


وجاءت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبوجبل- المهدي سليمان- مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي- محمد شكري- أحمد حجازي- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد مجدي أفشة- أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى فتحي- حسين الشحات- عمر مرموش- مصطفى محمد- أحمد عاطف- محمد شريف- محمد الشامي.


يذكر أن حسام حسن تولي مهمة تدريب منتخب مصر، بعقد يمتد حتى 2026، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينه، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023". 

 

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