أكسيوس: جالانت وقع خطابًا يؤكد استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية وفق القانون الدولي

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، إن وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت وقع خطابًا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكد استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية وفق القانون الدولي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل طلبت من إدارة بايدن أن تضيف إلى الضمانات المكتوبة رسالة أخرى من إدارة بايدن تؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل".

وأخبر مسؤولو إدارة بايدن الإسرائيليين أن مثل هذا الطلب سيتطلب عملية طويلة من المشاورات والمفاوضات التي لن تفي بالموعد النهائي المحدد في المذكرة.

وقال المسؤولون الأمريكيون أيضًا إنهم أبلغوا الإسرائيليين أنهم يفضلون إبقاء هذه العملية تقنية قدر الإمكان وعدم تحويلها إلى مزيد من المفاوضات السياسية التي قد تتطلب من إسرائيل تقديم المزيد من الضمانات المكتوبة الخاصة بها.

وكانت مجموعة من النواب الديمقراطيين قد قالت الأسبوع الماضي إن الغزو الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك مطلبه باستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية وفقًا للقانون الدولي.

وفي رسالة إلى بايدن، قال أكثر من ستة وثلاثين من الديمقراطيين في مجلس النواب إن غزو رفح "من المرجح أن يتعارض" مع مذكرة الأمن القومي، مشيرين إلى "غياب خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين.