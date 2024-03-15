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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي يتراجع 4 جنيهات.. أسعار العملات العربية اليوم في مصر

تراجع الدينار الكويتي
تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنوك، تغيرا منذ أكثر من أسبوع، عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف.

وتراجع سعر الدينار الكويتي في البنوك بنحو 4 جنيهات مقارنة بالأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع، وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في اليوم الجمعة 15 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي: 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري نحو 155.01 جنيه للشراء و156.06 جنيه للبيع جنيه مقارنة بـ 160 جنيها للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 4 جنيهات .

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي عند 12.73 جنيه للشراء و12.77جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي نحو 13.02جنيه للشراء و13.02جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في بنك الأهلي نحو 12.13جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية عند 155.72جنيه للشراء و156.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.73 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 13.03 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.46 جنيه للشراء و13.52جنيه للبيع.

البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 155.43 جنيه للشراء و 156.04 جنيه للبيع مقابل 160.47 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 4 جنيهات .

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.73 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13 جنيه للشراء و 13.04جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.09جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.

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