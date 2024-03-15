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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الدولار عالمياً قبل اجتماع مجلس الأحتياطي الفيدرالي

صدى البلد

ارتفع الدولار الأمريكي عالمياً ، اليوم الجمعة، بعدما أشارت بيانات التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمال أن يؤجل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.068 % إلى 103.45، فيما استقر الين عند 148.32 مقابل الدولار ويتجه لتحقيق انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8 % في أكبر تراجع أسبوعي له منذ يناير.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.18 % إلى 0.6569 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.53 % إلى 0.6099 دولار.

وهبط اليورو 0.04 % إلى 1.0875 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني 0.15 % إلى 1.2735 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

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