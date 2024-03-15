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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن تكافح الجرائم الأسرية من خلال مرصد وعي.. تفاصيل

مجدي حلمي، مستشار
مجدي حلمي، مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي

قال مجدي حلمي، مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي وعضو لجنة المرصد الدرامي، إن مرصد وعي تم إطلاقه في موسم 2022، ويسمى "مرصد وعي للأعمال الدرامية وقضايا الأسرة والمجتمع.
 

وأضاف “مجدي حلمي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المرصد يعمل على تغيير الأفكار والسلوكيات السلبية، منوها بأن البرنامج يعمل على 14 قضية مجتمعية تهم الأسرة المصرية في الريف والحضر.
 

واسترسل: المرصد يقوم بمتابعة الأعمال الدرامية، للتأكد من احتوائهم على رسائل التوعوية بشكل إيجابي، متابعا: لدينا لجنة متخصصة لمتابعة الأعمال الدرامية من كافة الاتجاهات.
 

التضامن وزارة التضامن الاجتماعي المرصد الدرامي قضايا الأسرة الأسرة المصرية

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