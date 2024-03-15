لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

دخل والدة حبيبة الشماع في حالة انهيار كامل لحظة رؤيته لحثمانها يخرج من سيارة الإسعاف ولم يستطع تمالك اعصابة هو وأفراد أسرته.

ووصل جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة عليها قبل تشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وقال محمد أمين فودة، محامي حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الشروق» أمس أنه يتواجد في النيابة العامة برفقة عدد من أفراد أسرتها لإنهاء تصريح الدفن.

أخطرت إدارة مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، النيابة العامة، بوفاة حبيبة الشماع لإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن، حيث لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة اليوم، بعد 21 يوما من دخولها فى غيبوبة داخل العناية المركزة بمستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، إثر إصابتها جراء قفزها من سيارة تابعة لشركة «أوبر»، بمنطقة التجمع شرق العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن حبيبة الشماع «فتاة الشروق» تبلغ من العمر 24 سنة، خريجة كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الديكور والأساس، ووالدتها تدعى دينا إسماعيل، ودخلت حبيبة في غيبوبة لمدة 21 يوما داخل مستشفى بالشروق جراء تعرضها لنزيف بعد قفزها من سيارة أوبر على طريق السويس.

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