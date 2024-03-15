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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان عاجل لـ البرلمان بعد وفاة حبيبة الشماع بسبب سائق أوبر

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب امين سر لجنه القوي العاملة بالبرلمان ببيان عاجل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لوزير الاتصالات والجهات المعنية حول فتح ملفات شركات اوبر وان دريفر وديدي وإخضاع العاملين كسائقين لتحاليل المخدرات فيل تعيينهم بعد وفاة حبيبة الشماع ضحية اوبر.

وتقدمت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع مؤكده علي أنه لابد من وجود رادع لمثل هذه الحوادث لضمان سلامه الركاب والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.

وكانت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، قد أعربت عن حزنها الشديد عقب وفاة حبيبة الشماع، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من سيارة "أوبر" بعد خوفها من محاولة خطفها على يد السائق.

وشددت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، على سرعة تنفيذ توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، وأبرزها "أوبر وكريم" لتحقيق سبل الأمان، والتزام الشركات بوضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الأبلكيشن SOS وتفعيله علي السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري، وبحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الأمان لكل من الطرفين، فضلا عن إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنويًا.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على ضرورة إجراء تحليلات للمخدرات سنويًا على سائقي خدمات النقل، لتجنب تكرار الحوادث المأسوية مثل التي تعرضت لها فتاة الشروق، وتابعت: «يجب على أي فتاة إرسال كافة بيانات السائق إلى أحد أفراد أسرتها عند ركوب السيارة وبدء الرحلة لزيادة عوامل الأمان".

كما أكدت النائبة على أهمية الدور التوعوي في تعليم الفتيات والنساء بكيفية التعامل مع محاولات الخطف عندما يشعرن بأي أعمال مريبة من السائق، وذلك من خلال تعزيز الوعي بالإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها للتصدي لهذه المحاولات.

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي حبيبة الشماع أوبر شركات اوبر

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