محمد عبد الجليل: أتمني حل الأزمة والوصول لتوافق بين حسام حسن والأهلي

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه يتمنى عدم وقوع صدام بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مع النادي الأهلي، خصوصًا أن كلا الطرفين لديهم كل العذر في التمسك باللاعبين حاليًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لابد من الوصول لتوافق بين الطرفين، وهذا الأمر لا يعيب حسام حسن مطلقًا، كما أن هناك بعض اللاعبين المستبعدين من الوارد ضمهم قبل انطلاق البطولة مثل أحمد فتوح وعمر جابر، وأتمنى ألا يُعاند حسام حسن نفسه مع لاعبين مميزين ويقوم باستبعادهم".

وأضاف: "من الممكن الاستعانة بخدمات دونجا في منتخب مصر، وأيضا مصطفى زيكو لاعب نادي زد، ويجب ضم أحمد فتوح، ومن الممكن التخلي عن خمسة لاعبين للأهلي وبقاء خمسة آخرين كحل وسط لإنهاء الازمة".

وتابع: "مصر دائما تستضيف البطولات الكبرى، والأهم هو المردود الفني لحسام حسن مع منتخب مصر في المرحلة المقبلة، وان يستقر على العناصر الأفضل".