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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة للأحمر.. سيمبا التنزاني يعلن توقيت مباراته مع الأهلي خلال شهر رمضان

صدى البلد

أعلن فريق سيمبا التنزاني، من خلال موقعه الرسمي، توقيت مباراته ضد النادي الأهلي، المقررة في 29 مارس الحالي، على ستاد بنجامين مكابا الوطني في دار السلام، العاصمة التنزانية.

 ستكون هذه المباراة ذهابًا لدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

حدد نادي سيمبا التنزاني، الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة (الرابعة بتوقيت تنزانيا)، كموعد لانطلاق مباراته مع النادي الأهلي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا وهذا التوقيت يشكل صدمة للاعبي الأهلي، حيث ستلعب المباراة أثناء فترة الصيام للاعبي الفريق.

ستتم بث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية، وستكون البث على قناة بي إن سبورتس 6.

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