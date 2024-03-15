قال لصاحبه هموت في أول رمضان.. مصرع شاب على يد والده فى بورسعيد.. صور

شهد اليوم أول جمعة في شهر رمضان بمحافظة بورسعيد حادثا تخلى فيه أب عن مشاعره الإنسانية وأقدم على إنهاء حياة إبنه البالغ من العمر 16 عاما.

أقدم الأب الجانى يدعى تامر محمد شلبى ويبلغ من العمر 40 عاماً على إنهاء حياة إبنه الذى يدعى يوسف شنقا بعد تقييده بجنزير من الحديد داخل وحدته السكنية بالعمارة رقم 119 بمنطقه ال 40 عماره بالضواحي

وسريعا تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الضواحى من ضبط الأب قاتل إبنه وبدأ التحقيق معه فيما عاينت النيابة جثه الطفل القتيل وتم نقله بعد ذلك لأحد المستشفيات

وتوجهت على الفور سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد إلى مكان الحادث للمتابعه وتقديم الرعاية إلى الأطفال الصغار أشقاء الطفل القتيل الذين تتراوح أعمارهم ما بين ال 5 والعشره أعوام وقامت بالتنسيق مع وحده التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم بعد القبض على الاب القانل خاصه مع عدم وجود الام التى تخلت عن أبنائها منذ ثلاث سنوات نتيجة معاملة الأب القاسية

حادث اب ينهى حياة إبنه فى بورسعيد 1000277314 1000277315 1000277316 1000277310 1000277311 1000277312 1000277313

وأفاد شهود العيان من جيران الأب القاتل أنه اعتاد على تعذيب إبنه القتيل وسحله هو وبعض إخوته وحاول قبل ذلك الشروع في قتله كما افادوا أن الطفل القتيل كان هو من يعمل ويقوم بالصرف على اخوته وابيه من عمله في جمع الخردة كما أفادت جده الطفل من أبيه أنها كانت تأتى لرعايتهم كل فترة إلا أن الاب كان يقوم بالتعدى عليها

وأشار أحد أصدقاء الطفل القتيل فى مثل عمره أنه كان معه ليله أمس وأشار إليه أنه يشعر أنه سيحدث له شيئ فرد عليه قائلا (متفولش على نفسك يا يوسف) وحاول أن يسرى عنه لكن كأنما كان يشعر بما سيحدث له