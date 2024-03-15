كلكم راع.. مكانة تحمل المسئولية في الإسلام بالبيت وخارجه

قال الشيخ محمود حمدي، واعظ بالأزهر الشريف، إن من القيم العظيمة التي حث عليها الإسلام والشرع الحنيف، هي تحمل المسئولية، فعلى كل إنسان أن يدرك أنه سيسأل عن العمل المكلف به.

وأضاف محمود حمدي، في فيديو لصدى البلد، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

و يقول النبي (إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته)، كما يقول النبي (كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولدِه، فكلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّتِه) متفق عليه.

وأشار إلى أن الرجل مسئول عن أهله وبيته ومسئول عن تصرفاتهم، فعليه أن يحسن التنشئة والتربية، وكذلك الزوجة عليها أن تكون مسئولة عن بيت زوجها وشئونه وماله وعرضه، وكذلك تربية الأولاد.