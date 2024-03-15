عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كلكم راع.. مكانة تحمل المسئولية في الإسلام بالبيت وخارجه

الأسرة
الأسرة

قال الشيخ محمود حمدي، واعظ بالأزهر الشريف، إن من القيم العظيمة التي حث عليها الإسلام والشرع الحنيف، هي تحمل المسئولية، فعلى كل إنسان أن يدرك أنه سيسأل عن العمل المكلف به.

وأضاف محمود حمدي، في فيديو لصدى البلد، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

و يقول النبي (إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته)، كما يقول النبي (كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولدِه، فكلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّتِه) متفق عليه.

وأشار إلى أن الرجل مسئول عن أهله وبيته ومسئول عن تصرفاتهم، فعليه أن يحسن التنشئة والتربية، وكذلك الزوجة عليها أن تكون مسئولة عن بيت زوجها وشئونه وماله وعرضه، وكذلك تربية الأولاد.

الإسلام تحمل المسئولية الرجل المراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

ترشيحاتنا

كيف انتصر الجهاز المصرفي للجنيه.. وهذه أبرز مواجهات المركزي للسوق السوداء

عمر هاشم : أروقة الأزهر احتضنت طلاب العلم من شتى بقاع الأرض

خطيب الجامع الأزهر : رمضان شاهد على انتصارات هذه الأمة

بتشرب سجاير في نهار رمضان | جريمة بمستشفى بالقاهرة الجديدة

قربات الجمعة الأولى من رمضان .. 3 أمور احذر أن تفوتك قبل المغرب

دعاء لأبى المتوفى قبل الإفطار يوم الجمعة .. ساعة الاستجابة الآن اغتنمها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

ميريام فارس بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

فيديو

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ