النفط يتجه لمكاسب أسبوعية محققا 4%

انخفضت أسعار النفط، لكنها تتجه نحو مكاسب أسبوعية 4%، بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الجاري، ومع استهداف أوكرانيا مصافي تكرير نفط روسية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 85.05 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.4% مسجلة 80.94 دولار للبرميل.

وفي التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، قالت إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يومياً في 2024، وهو ما يشكل زيادة بمقدار 110 آلاف برميل يومياً عن الشهر الماضي. كما أعلنت أنه في حال استمرار التخفيضات الطوعية لأوبك+ خلال 2024 فإن السوق ستشهد عجزاً طفيفاً بدلاً من الفائض.

ويعد اتجاه وكالة الطاقة لرفع التوقعات لنمو الطلب العالمي على النفط، هي المرة الرابعة منذ نوفمبر تشرين الثاني، تزامناً مع هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفعت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% خلال عام 2024، لكنها ثبتت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يومياً في العام الجاري.

وفي سياق منفصل، ثبت البنك المركزي الصيني معدل الفائدة، إذ واصلت السلطات إعطاء الأولوية لاستقرار العملة وسط حالة من الضبابية بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع لمعدل الفائدة.