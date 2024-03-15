لا صحة لرفع الغياب.. 3 كليات عين شمس تكشف نسبة الحضور في رمضان

قال الدكتور محمد رجاء عميد علوم عين شمس، أن نسبة حضور الطلاب في شهر رمضان عالية مماثلة لأى شهر آخر.

وأضاف الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه لا صحة لرفع الغياب عن الطلاب خلال شهر رمضان، مشددا على الطلاب بضرورة متابعة المحاضرات.



وأكد على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة المنظمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والراحة النفسية للطلاب، حفاظا علي أداء اليوم الدراسي.



واوضح أن نسبة الحضور في شهر رمضان مرتفعة للغاية، لافتا إلى أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء اليوم الدراسي بمختلف الكليات.



وقال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنه تم إعلان مواعيد المحاضرات النظرية والعملية خلال شهر رمضان 2024، قبل بداية شهر رمضان بأسبوع.

كشف الحريري، حقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان، مؤكدا عدم صدور أي قرارات من المجلس الأعلي للجامعات او أي جهة بهذا الشأن.

وأضاف الحريري لـ "صدى البلد" أن الكلية تتبع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، والدراسة ستنتظم في شكلها الطبيعي في شهر رمضان وفقا للجداول والخطة الزمنية.

ولفت إلى أنه تم تخفيض عدد ساعات المحاضرات فقط، وجميع الكليات التابعة لكافة الجامعات المصرية تتبع وزارة التعليم العالي، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار القرارات المتعلقة بوقف الدراسة أو استكمالها إلكترونياً.

وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل 55 دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية بالشكل المتعارف عليه، وذلك لاستكمال العام الدراسي بيسر وسهولة.



وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه تم تحديد جداول خاصة بشهر رمضان لجميع الشعب بالكلية والبرامج الخاصة ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

وأكد خالد قدري، أنه تم تقليص عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان فقط، لافتا أن اليوم الدراسي في الكلية سوف ينتهي في الساعة الثالثة مساء.