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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح باب التقدم لبرنامج الزمالة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن برنامج زمالة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا  (UNECA).

يقدم برنامج الزمالة المقدم من لجنة الأمم المتحدة الأقتصادية لأفريقيا تجربة عملية للشباب فى بداية مشوارهم المهنى بالقطاع الأكاديمى، والقطاع الخاص، ومؤسسات التنمية الدولية، حيث يتيح لهم العمل فى عدد من المجالات لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.

تركز الزمالة على عدد من الموضوعات من بينها سياسات الإقتصاد الكلى والحوكمة الإقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، والفقر، وعدم المساواة، والسياسات المجتمعية، والسياسات الديمغرافية، والتكنولوجيا والإبتكار، وتغير المناخ، والبيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، بما يشمل الإقتصاد الأخضر.

للإطلاع علي كافة المعلومات وشروط التقدم، برجاء مراجعة الموقع الألكتروني للجامعة من خلال الرابط التالي: 
https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/219

 

نظمت جامعة عين شمس يوم الإبداع لذوي القدرات في كلية الآداب.

وشهد  اليوم  حضورًا مميزًا من الطلاب ذوي القدرات المبدعين في شتى المجالات الرياضية والفنية والأكاديمية وتميز الاحتفال بحضورالشخصيات البارزة في المجتمع الأكاديمي والمدني .

تخلل يوم الإبداع عدة فعاليات ثقافية وفنية حيث تم تكريم عازفة الكمان من أصحاب الهمم في الأوبرا المصرية ، وأشاد الحضور بدقة العزف وعذوبته، كما تم عرض ملخص لسير النجاح والصعوبات التي تم تجاوزها بفضل الله ، والعزيمة والإصرار على النجاح والمضي نحو المستقبل.

كما ألقت أ.د حنان سالم كلمة لذوى القدرات الخاصة لتحفيزهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والإبداع وابدت سعادتها البالغة لما رأته من اصرار ونجاح وعزيمة على مواصلة  النجاح ، لاسيما وأن الكثير منهم واجه كل التحديات حتى أدرك حلمه فمنهم من حصل على الدكتوراة ، ومنهم من حصل على الجوائز والمراكز والميدليات فى كافة الأنشطة على المستويين الإقليمي والدولي .

وشهد الحفل تكريم إثنين ممن حصلوا على الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى،  وتكريم أول لاعبة قوس على مستوى الوطن العربي وإفريقيا من أصحاب الهمم،  فضلا عن تكريم طلاب الكلية من ذوي القدارت أصحاب الجوائز الدولية.
 

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